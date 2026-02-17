Νέες βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή, με ψύχρα η Καθαρά Δευτέρα - Η πρόγνωση Καλλιάνου

Νέα επιδείνωση θα σημειώσει ο καιρός από την Παρασκευή (20/02/2026) με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο, ενώ με σχετικό κρύο θα περάσουμε την Καθαρά Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο ο καιρός θα είναι και πάλι βροχερός μετά από διάλειμμα δυο ημερών (την Τετάρτη και την Πέμπτη 18-10/02/2026) ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες ενώ θα σημειωθούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος αναλύει λεπτομερώς τον καιρό των επόμενων ημερών μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα.

Όπως αναφέρει ο καιρός θα παρουσιάσει «αστάθεια Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

Ψυχρότερη μέρα η Κυριακή.

Σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές.

Μετά το πέρας της κακοκαιρίας που επηρεάζει σήμερα, Τρίτη, τη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρικού σκηνικού.

Τετάρτη: Σημαντική Βελτίωση στις περισσότερες περιοχές

Τα φαινόμενα των τοπικών καταιγίδων θα περιοριστούν κυρίως :

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Στις Κυκλάδες

Στα Δωδεκάνησα

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σημαντική βελτίωση με περιορισμό των βροχοπτώσεων και γενικά ήπιο καιρό και με πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Πέμπτη: Ηπιότερη και πιο σταθερή ημέρα

Η Πέμπτη διαφαίνεται ως η πιο «ήρεμη» ημέρα της εβδομάδας.

Θερμοκρασίες:

15–18°C στις περισσότερες περιοχές

16–18°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά αλλά και νησιωτικά τμήματα

Άνεμοι:

Σημαντική εξασθένιση

Νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ

Παρασκευή και Σάββατο – Εκ νέου αστάθεια

Πέρασμα νέου βαρομετρικού χαμηλού θα επαναφέρει την αστάθεια.Κατά διαστήματα βροχές στις περισσότερες περιοχές

Ισχυροί νοτιάδες:

6-7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο

Περισσότερη ψύχρα από το μεσημέρι του Σαββάτου (πρώτα από τα Βόρεια) και έπειτα:

Σταδιακή στροφή ανέμων σε βοριάδες 4–6 μποφόρ και τοπικά 7–8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο

Έναρξη εισβολής ψυχρότερων αερίων μαζών από τις Βαλκανικές περιοχές