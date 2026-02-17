Άραξος: Την 1η Μαΐου ξεκινά η καλοκαιρινή σεζόν- Θα πάμε Παρίσι;

Την 1η Μαΐου ξεκινά επίσημα η καλοκαιρινή σεζόν 2026 για το αεροδρόμιο του Αράξου, με το πρόγραμμα πτήσεων να εμφανίζεται ενισχυμένο και τις προσδοκίες για τη φετινή χρονιά να είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η αερολιμενάρχης του Αράξου, Ελένη Γιαννάκη, «οι πρώτες πτήσεις θα είναι από τη Γερμανία την 1η Μαΐου, η πρώτη από τη Φρανκφούρτη και η δεύτερη από το Ανόβερο και θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία TUI», σηματοδοτώντας την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Η κ. Γιαννάκη επισημαίνει ότι στο φετινό πρόγραμμα προστίθενται σημαντικά νέα δρομολόγια. «Από τις 4 Μαΐου ξεκινά η σύνδεση με το αεροδρόμιο Ορλί στο Παρίσι, με την αεροπορική εταιρεία Transavia», αναφέρει, ενώ «μέσα στον Μάιο θα ξεκινήσει πτήσεις και η Luxair με έδρα το Λουξεμβούργο». Παράλληλα, όπως τονίζει, «από τον Ιούλιο στο πρόγραμμα εντάσσεται και η Chair Airlines με έδρα τη Ζυρίχη».

Επίσης, σημειώνει ότι «θα έχουμε επιπλέον πτήσεις», γεγονός που δείχνει ότι σύμφωνα με την εκτίμησή της «φέτος θα είναι καλύτερα από πέρυσι και αυτό είναι το σημαντικό».

Κλείνοντας, η αερολιμενάρχης υπογραμμίζει ότι «κάθε χρόνος θέλουμε να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι και η φετινή σεζόν θα κινηθεί ανοδικά για τον Άραξο και την ευρύτερη περιοχή.







