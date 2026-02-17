Προθεσμία για αύριο το μεσημέρι πήρε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, και έτσι θα απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο στη μία το μεσημέρι. Ο επιχειρηματίας προσήλθε σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων με εργαζόμενους του εργοστασίου να βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, ως ένδειξη συμπαράστασης.