Προθεσμία για αύριο το μεσημέρι πήρε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Για να απολογηθεί

Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, και έτσι θα απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο στη μία το μεσημέρι. Ο επιχειρηματίας προσήλθε σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων με εργαζόμενους του εργοστασίου να βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, ως ένδειξη συμπαράστασης.

