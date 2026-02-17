Πύργος: Συνελήφθησαν τρεις 13χρονοι για επίθεση σε δύο ανήλικους

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στον Πύργο, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, τρεις ανήλικοι

ηλικίας 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων για την

παραμέληση της εποπτείας τους, ανακοινώνει η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο πατέρας δυο ανηλίκων ηλικίας 13 και 17 ετών, κατήγγειλε ότι προχθές το απόγευμα, σε προαύλιο χώρο Ιερού Ναού οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν στους δυο ανήλικους γιους του, γρονθοκοπώντας τους στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης των δυο ανήλικων παθόντων.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.