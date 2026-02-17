Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα

Επί τόπου η πυροσβεστική με 2 οχήματα

Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα κοντά στο Κουκούλι εκδηλώθηκε  στις 4 παρά τέταρτο τα ξημερώματα.

Στο σημείο μετέβη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς η πυροσβεστική με δύο οχήματα και πέντε άνδρες.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά Αυτοκίνητο
Ειδήσεις