Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα

Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα κοντά στο Κουκούλι εκδηλώθηκε στις 4 παρά τέταρτο τα ξημερώματα.

Στο σημείο μετέβη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς η πυροσβεστική με δύο οχήματα και πέντε άνδρες.