Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα- Πλημμύρες, καθιζήσεις και θαλάσσια εισβολή- Μάχη με τα νερά στην Ακτή Δυμαίων- Σχέδια για αντλιοστάσιο και «θύρες Βενετίας»

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας σαρώνουν τη Δυτική Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πλημμυρισμένους δρόμους, καθιζήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες και εικόνες θαλάσσιας εισβολής σε κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους αλλά και κατοικίες.

Τα παράλια δοκιμάζονται από την ένταση των φαινομένων, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς η στάθμη ποταμών και θάλασσας ανεβαίνει επικίνδυνα και ο κίνδυνος νέων προβλημάτων παραμένει ορατός.

«Όλη η Δυτική Ελλάδα και τα νησιά για μια ακόμη φορά, από Ήπειρο μέχρι και Μεσσηνία ταλαιπωρούνται από τις επαναλαμβανόμενες καταιγίδες, που προσβάλουν όλα τα παράλια δημιουργούν δύσκολες συνθήκες, και καταστροφές σε όλες τις παραλιακές πόλεις. Η ένταση των φαινομένων είναι πολλές φορές πρωτοφανής με εικόνες από εισβολή της θάλασσας σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Στην Περιφέρειά μας προσπαθούμε με συνεργαζόμενους εργολάβους αλλά και με τις τεχνικές υπηρεσίες να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε επικίνδυνες καταστάσεις» αναφέρει στο thebest.gr ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, σχετικά με τα προβλήματα καθιζήσεων και πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, που καταγράφονται ζητήματα τόσο σε κεντρικούς όσο και σε περιμετρικούς οδικούς άξονες, αλλά και σε ποτάμια όπου η στάθμη των υδάτων έχει αυξηθεί. Σε περίπτωση που οι βροχοπτώσεις συνεχιστούν, δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον προβλήματα.

Μάχη με τα νερά στην Ακτή Δυμαίων

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται και η Ακτή Δυμαίων, όπου η υψομετρική διαφορά θάλασσας και ξηράς, σε συνδυασμό με τεχνικές ιδιαιτερότητες του αποχετευτικού συστήματος, προκαλεί επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα.

«Επιπρόσθετα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την υψομετρική διαφορά θάλασσας και ξηράς όπως στην Ακτή Δυμαιων και περίπλοκα προβλήματα με έναν παντοροικό αγωγό που δημιουργεί ανάστροφη πορεία των υδάτων με αποτέλεσμα πλημμυρικά φαινόμενα στον δρόμο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ένωση δυνάμεων με όλους τους εμπλεκόμενους ΔΕΥΑΠ, Δήμο, ΟΛΠΑ για να δώσουμε αξιόπιστη λύση μετά από μελέτη. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες ήδη συνεργάζονται για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ένα σύνθετο πρόβλημα όπου σε έναν πάντοροικό αγωγό κατευθύνονται 33 αγωγοί από την Ελ. Βενιζέλου μέχρι πρώην Πειραϊκής Πατραϊκής. Οι λύσεις δεν είναι αυτόματες αλλά σίγουρα κανείς δεν μένει παρατηρητής. Ξεκαθαρίζω βέβαια για τους κακοπροαίρετους ότι μπορεί η ευθύνη του δρόμου να είναι δικιά μας στην συντήρηση του αλλά δεν έχουμε σχέση με την διαχείριση των όμβριων υδάτων, φυσικά όμως είμαστε παρόντες να συμβάλουμε στην συνεργασία επίλυσης ενός ιδιότυπου προβλήματος», τονίζει ο κ. Μπονάνος.

Στη σύσκεψη της Δευτέρας, οι ειδικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα «τι κάνουμε από εδώ και πέρα;», με τις λύσεις που συζητήθηκαν να περιλαμβάνουν:

• Ανύψωση του δρόμου, με τον φόβο όμως ότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες σε παρακείμενες κατοικίες.

• Διάνοιξη περισσότερων φρεατίων, διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει.

• Επιβεβαίωση ότι η θάλασσα «μπαίνει» αντί να «βγαίνει», γεμίζοντας το οδόστρωμα.

• Τοποθέτηση δύο ειδικών θυρών (τύπου Βενετίας) ώστε να εμποδίζεται η επιστροφή του νερού προς την πόλη.

• Παράλληλα, τέθηκε και πρόταση για κατασκευή αντλιοστασίου, ως πιο μόνιμη λύση.