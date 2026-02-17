Πάτρα: Με γόνδολα στην Ακτή Δυμαίων- Η χιουμοριστική «ματιά» του Γιάγκου Ραυτόπουλου

Γνωστός για το χιούμορ του ο Γιάγκος Ραυτόπουλος, "ξαναχτύπησε". Αυτή τη φορά αφορμή η πλημμυρισμένη Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Έτσι κι αυτός δεν έχασε ευκαιρία και προχώρησε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση, όπου με τη βοήθεια της τεχνολογίας, εμφανίζεται να κωληπατεί με μια....γόνδολα στην παραλιακή και γεμάτη νερά Ακτή Δυμαίων.

Στην ανάρτησή του στο facebook γράφει:

Πάλι καλά που ρίχνει και καμιά ψιχάλα και βρίσκουμε και κανα πάρκινγκ βρε αδελφέ

Ναυαγός πιο must στολή στο καρναβάλι φέτος και παρέλαση με ράφτινγκ