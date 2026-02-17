Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλάβρυτα: Υποχώρησε το έδαφος στο Δροσάτο- Σε κίνδυνο κατοικία

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ εξετάζονται τα αίτια της καθίζησης

Στο Δροσάτο Καλαβρύτων βρίσκεται σε εξέλιξη γεωλογικό φαινόμενο που προκαλεί υποχώρηση του εδάφους, με αποτέλεσμα κατοικία της περιοχής να βρίσκεται σε κίνδυνο.


Το σημείο έχει ήδη επιθεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων.
Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ εξετάζονται τα αίτια της καθίζησης και οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και τη θωράκιση της περιοχής.

πηγή kalavrytanews.com

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καλάβρυτα Καθίζηση
