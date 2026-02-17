Βιολάντα: Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης - Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων « Βιολάντα», που κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων για τη φονική έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι του θα ζητήσουν προθεσμία άλλων 48 ωρών μέχρι την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο.

Mε βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι από χθες έκλεισε προσωρινά και το δεύτερο εργοστάσιο του κ.Τζιωρτζιώτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το εργοστάσιο με την επωνυμία «Vitafree», το οποίο βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λάρισας. Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες».

Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.