Νέες πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων - Σκέψεις για «πόρτες τύπου Βενετίας» και αντλιοστάσιο

Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν για ακόμη μία φορά τη νύχτα οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί στην Ακτή Δυμαίων, καθώς νέα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στο γνωστό προβληματικό σημείο στο ρεύμα προς Πύργο.

Η κατάσταση μάλιστα επιδεινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν περίπου στις 5:00 ειδοποιήθηκε η Αστυνομία ότι ενώ είχε ήδη πλημμυρίσει το ρεύμα προς Πύργο, τα νερά επεκτάθηκαν και στο ρεύμα προς Πάτρα, απειλώντας σπίτια στις κάθετες οδούς και στα στενά της περιοχής.

Άμεσα η Αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό του ρεύματος προς Πύργο, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους κατοίκους.

Νέα σύσκεψη με πρωτοβουλία Ζαϊμη

Χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαϊμη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΟΛΠΑ Π. Αναστασόπουλος, μηχανικοί του Οργανισμού, καθώς και ο υδραυλικός της υπηρεσίας κ. Κολοκυθάς.

Το πρόβλημα αποδίδεται στην έντονη πλημμυρίδα του μήνα

Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν, η βασική αιτία των πλημμυρών φαίνεται να είναι το έντονο φαινόμενο της πλημμυρίδας που καταγράφεται αυτό τον μήνα.

Επειδή στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μικρή υψομετρική διαφορά με τη θάλασσα, το πρόβλημα μεγιστοποιείται, με αποτέλεσμα τα νερά να εισέρχονται στο οδόστρωμα.

Όπως ανέφεραν οι ειδικοί, στο σημείο υπάρχει αγωγός με δύο εκβολές, στον οποίο καταλήγουν και λύματα, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.



Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι ειδικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα «τι κάνουμε από εδώ και πέρα;», με τις λύσεις που συζητήθηκαν να περιλαμβάνουν:

Ανύψωση του δρόμου, με τον φόβο όμως ότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες σε παρακείμενες κατοικίες.

Διάνοιξη περισσότερων φρεατίων, διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει.

Επιβεβαίωση ότι η θάλασσα “μπαίνει” αντί να “βγαίνει”, γεμίζοντας το οδόστρωμα.

Τοποθέτηση δύο ειδικών θυρών (τύπου Βενετίας) ώστε να εμποδίζεται η επιστροφή του νερού προς την πόλη.

Παράλληλα, τέθηκε και πρόταση για κατασκευή αντλιοστασίου, ως πιο μόνιμη λύση.



«Ακόμη και οι μηχανικοί σηκώνουν τα χέρια ψηλά»

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαϊμης, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα, το οποίο αφορά μόλις 100 μέτρα δρόμου, αλλά παραμένει άλυτο εδώ και καιρό.

Αναμένεται και η σχετική μελέτη, η οποία ενδέχεται να προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ωστόσο το βέβαιο είναι πως το ζήτημα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί άμεσα.





