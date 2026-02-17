Τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος η 26χρονη που πήρε «σβάρνα» πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι

Τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος είναι η 26χρονη που συνελήφθη υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας όταν έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 26χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.