Πάτρα: Μπήκαν με όπλο σε καφέ μπαρ

Σε καφέ μπαρ στην Πάτρα με όπλο, μπήκαν σύμφωνα με καταγγελία, τρεις άνδρες χθες βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού αναζήτησαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν εκεί.Φέρονται μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες να απείλησαν ότι αν δεν εμφανιστεί μέχρι σήμερα το πρωί, θα προκαλέσουν ζημιές.

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μετέβη στην αστυνομία και ως ηθικό αυτουργό κατονόμασε έναν άνδρα ομοεθνή του, με τον οποίο όπως υποστήριξε, έχουν δικαστική διαμάχη.

Την υπόθεση ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.