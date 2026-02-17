ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε αγώνα χόκεϊ νέων στο Ρόουντ Άιλαντ – 3 νεκροί ανάμεσά τους και ο δράστης

Πανικό, τρόμο και 3 νεκρούς άφησε πίσω της η ένοπλη επίθεση στο Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε παγοδρόμιο που θα γινόταν αγώνας χόκεϊ νέων.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε παγοδρόμιο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές. Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο Dennis M. Lynch Arena, στην πόλη Πόουτακετ κοντά στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, περίπου στις 2:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα), την ώρα που ήταν προγραμματισμένος αγώνας χόκεϊ νέων.

Μεταξύ των τριών νεκρών είναι και ο φερόμενος ως δράστης. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για «στοχευμένη» επίθεση που σχετίζεται με οικογενειακή διαμάχη. Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας του Πόουτακετ, Τίνα Γκονσάλβες, ο ύποπτος φαίνεται να έχασε τη ζωή του από «πιθανό αυτοπυροβολισμό».

Οι δύο πολίτες που έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς φαίνεται να είναι ενήλικες. Ο ένας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο παγοδρόμιο, ενώ ο δεύτερος κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Ακόμη τρία άτομα τραυματίστηκαν από πυρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κ. Γκονσάλβες απέφυγε να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα θύματα, έως ότου ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

Η Γκονσάλβες ταυτοποίησε τον δράστη ως Ρόμπερτ Ντόργκαν, ο οποίος, όπως ανέφερε, χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρομπέρτα Εσπόζιτο και είχε γεννηθεί το 1969.