Βροχερή σιωπή στην ακτή

Η παραλία βυθίζεται σε ασπρόμαυρους τόνους, καθώς η βροχή απλώνει ένα πέπλο ηρεμίας πάνω στη θάλασσα

Η παραλία βυθίζεται σε ασπρόμαυρους τόνους, καθώς η βροχή απλώνει ένα μουντό πέπλο πάνω στη θάλασσα. Στο φόντο, η ελληνική σημαία κυματίζει πεισματικά στον άνεμο, μοναδικό χρώμα μέσα στη μονοχρωμία της ημέρας, θυμίζοντας πως ακόμη και στις πιο σκοτεινές ώρες, κάτι μένει όρθιο και φωτεινό.

*φωτογραφία: eurokinissi

