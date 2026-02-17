Πάτρα: Παραμένουν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων τα δίδυμα νεογέννητα

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα εξακολουθούν να νοσηλεύονται δύο δίδυμα νεογέννητα, ηλικίας μόλις 17 ημερών, τα οποία παρουσίασαν επιπλοκές στην υγεία τους έπειτα από ίωση.

Τα δύο βρέφη μεταφέρθηκαν αρχικά την Κυριακή στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα που ανησύχησαν τους γονείς και τους γιατρούς. Μετά την πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω παρακολούθηση και φροντίδα.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση των νεογέννητων αξιολογείται σε καθημερινή βάση, ενώ θα παραμείνουν νοσηλευόμενα μέχρι να υπάρξει σαφής βελτίωση που θα επιτρέψει την ασφαλή επιστροφή τους στο σπίτι.