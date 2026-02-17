Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα

Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην επιχείρηση από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος.

Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο επιχειρηματίας παραμένει υπό προσωρινή κράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων και αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες στον ανακριτή Τρικάλων.