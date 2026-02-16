Τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας ο Πατρινός καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Νέο τακτικό Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας εκλέχθηκε ο καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας τ. Πρόεδρος του ΕΑΠ. Εντάχθηκε στο Τμήμα Οικολογίας, Βιοποικιλότητας και Περιβάλλοντος.



Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία (ΕΓΑ) έχει σαν αποστολή την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η γεωπονία, η δασολογία και τα δασικά προϊόντα, η κτηνιατρική και η ζωική παραγωγή, η επιστήμη τροφίμων και διατροφής, η οικολογία και το φυσικό περιβάλλον, καθώς και η αγροτική οικονομία.



Ο καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης δραστηριοποιείται ερευνητικά στην διαχείριση υγρών αποβλήτων και βιοστερεών, ενώ είναι ταυτόχρονα Πρόεδρος του τμήματος για το Νερό στους αρχαίους πολιτισμούς της Ιnternational Water Association, Αντιπρόεδρος του νέου International River Civilization and Heritage Association (IRCHA), Guest Professor στο Πανεπιστήμιο Hubei, Wuhan, Κίνας, επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ.



Ο ίδιος ευχαρίστησε την Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΓΑ για την ιδιαίτερη τιμή που επεφύλαξαν στο προσωπό του, δηλώνοντας ότι θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί με τους λοιπούς συναδέλφους Ακαδημαϊκούς στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.