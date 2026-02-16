Δυτική Ελλάδα: Ξέσπασμα καταιγίδων για 24 ώρες- Κόκκινος συναγερμός για πλημμύρες και καταστροφές

Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονες βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν περίπου 24 ώρες, ξεκινώντας από το βράδυ της Δευτέρας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προσδιορίζοντας τις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Το δελτίο προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και επικίνδυνους ανέμους.

Για νέο κύκλο βροχοπτώσεων, ισχυρών ανέμων και χιονοπτώσεων που θα κάνει την εμφάνισή του το επόμενο 24ωρο στη χώρα έκανε λόγο ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Ερχεται από την Αδριατική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά και την Τρίτη θα επηρεάσει με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και τοπικές καταιγίδες κυρίως τη Δυτική Ελλάδα και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι, αρχικά νοτιοδυτικοί και σταδιακά δυτικοί-βορειοδυτικοί, θα φθάσουν έως και τα 9 μποφόρ στις δυτικές και νότιες περιοχές, προκαλώντας προβλήματα σε θάλασσα και στεριά.

Στις παράκτιες προσήνεμες περιοχές είναι πιθανό να εμφανιστούν πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των λεγόμενων κυμάτων θύελλας. Κίνδυνος κατολισθήσεων και πλημμυρών υπάρχει και για τη Δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των συνεχόμενων βροχοπτώσεων και των ήδη κορεσμένων εδαφών. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κυρίως στη βορειοδυτική χώρα.

Την Τετάρτη αναμένεται βαθμιαία βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Προοπτική εβδομάδας και εξέλιξη του καιρού

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι το διάστημα 16–23 Φεβρουαρίου διαμορφώνεται πιο βροχερό από τα κανονικά για τη χώρα, με έμφαση στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου αναμένονται διαδοχικές διαταραχές και σημαντικά ύψη υετού.

Η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει θερμότερη για την εποχή, ενώ στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες κινούνται κοντά στα κανονικά επίπεδα, χωρίς ένδειξη παρατεταμένου ψύχους. Ωστόσο, γύρω στις 20–23 Φεβρουαρίου προβλέπεται οργανωμένο επεισόδιο βροχών και στη συνέχεια αισθητή ψυχρή μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Για την Αθήνα, ο καιρός θα είναι άστατος με παροδικές βροχές, ενώ από τις 20–21 Φεβρουαρίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη αίσθηση.

«Red Code» σε τέσσερις περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης «Red Code» τέσσερις περιφέρειες ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας.

Σε συναγερμό βρίσκονται η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και παράκτιων πλημμυρών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Η Τρίτη χαρακτηρίζεται ως ημέρα κακοκαιρίας “εξπρές” για όλη την Ελλάδα, με άστατο καιρό, βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και Αιγαίο.

Μέρα κακοκαιρίας η αυριανή. Μία κακοκαιρία εξπρές που θα διαρκέσει μόνο μία μέρα, διότι από την Τετάρτη θα βελτιωθεί ο καιρός. Ωστόσο, για την Τρίτη, και στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ο καιρός κατά διαστήματα θα είναι άστατος, με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Στα ηπειρωτικά, από την Πελοπόννησο μέχρι και τη Θράκη προφανώς, στα Επτάνησα αλλά και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου.

Θερμοκρασιακά, στους 12 με 14 τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, στους 14 με 17 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στους 16 στα Επτάνησα, στους 15 με 19 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι θα πνέουν και σημαίνει ότι θα ξεπεράσουν και τα 8 με 9 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο. Στις νότιες περιοχές του Αιγαίου, 8 με 9 μποφόρ οι ριπές των δυτικών ανέμων. Νοτιοδυτικοί, νότιοι άνεμοι στις βορειότερες περιοχές του Αιγαίου και 7 με 8 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο.

Για την περιοχή της Αττικής, περιμένουμε τοπικές βροχές ή και περάσματα από τοπικές καταιγίδες. Όχι ακραίες βροχοπτώσεις, δεν βρίσκεται η Αττική στις περιοχές που θα είναι πολύ δυνατά τα φαινόμενα, ωστόσο κατά διαστήματα θα είναι άστατος ο καιρός.

Η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Δυτικοί, νοτιοδυτικοί αλλά και βορειοδυτικοί κατά διαστήματα οι άνεμοι, 5 ως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, θα φυσάει αρκετά και στην Αττική και στον Σαρωνικό δηλαδή και στο νότιο Ευβοϊκό αλλά και μέσα στο Λεκανοπέδιο.

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε άστατο καιρό, με βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης, αλλά και περάσματα από τοπικές καταιγίδες που θα κάνουν τα φαινόμενα και λίγο πιο δυνατά από μέτριας έντασης σε τοπικό επίπεδο.

Η θερμοκρασία από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι αντίστοιχα, με βοριάδες 6 με 7 μποφόρ στην περιοχή του Θερμαϊκού. Πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε και κάποιες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στις βόρειες ηπειρωτικές περιοχές θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές σε τοπικό επίπεδο.

Ο καιρός Τετάρτη και Πέμπτη

Την Τετάρτη νωρίς το πρωί, στο ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες οι οποίες θα εκδηλώνονται, όμως γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα πρέπει να περιμένουμε γενικά ανοίγματα, μεγάλα και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με τους ανέμους νοτιάδες, 5 ως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, που σταδιακά βέβαια θα μειωθεί η έντασή τους.

Από 14 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία από βορρά προς νότο.

Την Πέμπτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, γενικά περιμένουμε καλές καιρικές συνθήκες, με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά, ίσως και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου και νοτιάδες 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη.