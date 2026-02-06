Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
Το Πάσχα αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και κάθε χρόνο οι ημερομηνίες αλλάζουν.
Ημερομηνίες για το Ορθόδοξο Πάσχα 2026
Για το έτος 2026 το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει Κυριακή 12 Απριλίου Αναλυτικό Ημερολόγιο Μεγάλης Εβδομάδας 2026
Ακολουθήστε το πρόγραμμα των ημερών για να προγραμματίσετε τις άδειες και τις εξορμήσεις σας:
Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026
Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026
Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026
Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026
Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026
Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026
Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου 2026
Σχολεία: Πότε κλείνουν για τις διακοπές του Πάσχα 2026
Οι μαθητές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια αναμένουν με ανυπομονησία τις δύο εβδομάδες ανάπαυσης.
Με βάση το εορτολόγιο, τα σχολεία για το Πάσχα 2026 θα λειτουργήσουν ως εξής: Τελευταία ημέρα μαθημάτων: Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.
Διάρκεια διακοπών: Από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Κυριακή του Θωμά (19 Απριλίου). Επιστροφή στα θρανία: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.
Όλες οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα και οι επίσημες εορτές
Εκτός από το Πάσχα, το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για αποδράσεις.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις επίσημες αργίες του έτους για να προγραμματίσετε τις αργίες και τα τριήμερα σας:
Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου 2026 (Τριήμερο)
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (Τριήμερο)
Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Τριήμερο)
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
Επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 (Τριήμερο)
Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026
Τα τριήμερα του 2026
Το 2026 είναι μια αρκετά ευνοϊκή χρονιά για μικρές αποδράσεις, καθώς δημιουργούνται τα εξής τριήμερα:
Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας: 21 – 23 Φεβρουαρίου.
Τριήμερο Πρωτομαγιάς: 1 – 3 Μαΐου.
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου.
Τριήμερο Χριστουγέννων: 25 – 27 Δεκεμβρίου.
Πότε πέφτει του Αγίου Γεωργίου
Του Αγίου Γεωργίου για το 2026 παραμένει στις 23 Απριλίου, αφού το Πάσχα πέφτει φέτος νωρίτερα.
