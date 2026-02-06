Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σχολεία: Πότε κλείνουν για τις διακοπές του Πάσχα 2026

Σχολεία: Πότε κλείνουν για τις διακοπές ...

Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Το Πάσχα αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και κάθε χρόνο οι ημερομηνίες αλλάζουν.

Ημερομηνίες για το Ορθόδοξο Πάσχα 2026

Για το έτος 2026 το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει Κυριακή 12 Απριλίου Αναλυτικό Ημερολόγιο Μεγάλης Εβδομάδας 2026

Ακολουθήστε το πρόγραμμα των ημερών για να προγραμματίσετε τις άδειες και τις εξορμήσεις σας: 

Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026

Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026

Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026

Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026

Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026

Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου 2026

Σχολεία: Πότε κλείνουν για τις διακοπές του Πάσχα 2026

Οι μαθητές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια αναμένουν με ανυπομονησία τις δύο εβδομάδες ανάπαυσης.

Με βάση το εορτολόγιο, τα σχολεία για το Πάσχα 2026 θα λειτουργήσουν ως εξής: Τελευταία ημέρα μαθημάτων: Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Διάρκεια διακοπών: Από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Κυριακή του Θωμά (19 Απριλίου). Επιστροφή στα θρανία: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Όλες οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα και οι επίσημες εορτές

Εκτός από το Πάσχα, το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για αποδράσεις.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις επίσημες αργίες του έτους για να προγραμματίσετε τις αργίες και τα τριήμερα σας:

Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου 2026 (Τριήμερο)

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (Τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 (Τριήμερο)

Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026

Τα τριήμερα του 2026

Το 2026 είναι μια αρκετά ευνοϊκή χρονιά για μικρές αποδράσεις, καθώς δημιουργούνται τα εξής τριήμερα:

Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας: 21 – 23 Φεβρουαρίου.

Τριήμερο Πρωτομαγιάς: 1 – 3 Μαΐου.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου.

Τριήμερο Χριστουγέννων: 25 – 27 Δεκεμβρίου.

Πότε πέφτει του Αγίου Γεωργίου

Του Αγίου Γεωργίου για το 2026 παραμένει στις 23 Απριλίου, αφού το Πάσχα πέφτει φέτος νωρίτερα.

 

 

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Χάνουν έδαφος τα καταστήματα λόγω... e-shop- «Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας»

Τι γίνεται με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών στην Αχαΐα; Η εικόνα 2 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου

Ελληνικά Ταχυδρομεία: Προειδοποιούν για νέα προσπάθεια εξαπάτησης μέσω μηνυμάτων sms

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πάσχα Σχολεία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03ac\u03c3\u03c7\u03b1","\u03a3\u03c7\u03bf\u03bb\u03b5\u03af\u03b1"]
820009
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις