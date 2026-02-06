Σφοδρές αντιδράσεις για το διαφημιστικό σποτ του ΕΟΠΑΕ με τον «ΑΙ χρήστη ναρκωτικών»

Εργαζόμενοι και απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων κάνουν λόγο για παραπλανητικό μήνυμα που απαξιώνει τη δημόσια απεξάρτηση και ζητούν από τον ΕΟΠΑΕ να το αποσύρει.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το πρόσφατο διαφημιστικό σποτ του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), με το οποίο, όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι και απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων, διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα της απεξάρτησης και απαξιώνεται η πολυετής δημόσια θεραπευτική εμπειρία της χώρας. Οι φορείς κάνουν λόγο για προσβλητικό και παραπλανητικό μήνυμα, που αντί να αναδεικνύει τις ανάγκες των ανθρώπων με εξαρτήσεις, επιχειρεί να ισοπεδώσει το παρελθόν των δομών απεξάρτησης, την ώρα που οι ίδιοι οι ωφελούμενοι και οι οικογένειές τους δυσκολεύονται σήμερα περισσότερο να βρουν ουσιαστική βοήθεια.

«Σε διαφημιστικό σποτ του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) για τον ένα χρόνο από την ίδρυσή του, εμφανίζεται μια κατασκευασμένη με Α.Ι. φιγούρα ανθρώπου με πρόβλημα χρήσης να διατείνεται ότι έναν χρόνο πριν δεν ήξερε πού να απευθυνθεί για βοήθεια, πήγαινε από το ένα θεραπευτικό πρόγραμμα στο άλλο και «χανόταν»», αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ. Υπογραμμίζει ότι η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, «δείχνοντας μεγάλη εσωστρέφεια, επιλέγει να εμφανίσει ως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας όχι την ίδια την εξάρτηση αλλά το δημόσιο σύστημα απεξάρτησης όπως αυτό λειτουργούσε μέχρι τη σύσταση του Οργανισμού. Με σκοπό να δικαιολογήσει τα δικά της πεπραγμένα και αδιέξοδα».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ προσθέτει επίσης τα εξής: «Η ιστορία όμως δεν καταργείται. Η κοινωνία γνωρίζει τη μεγάλη προσφορά των προγραμμάτων απεξάρτησης επί δεκαετίες. Οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη από βοήθεια, μέχρι και πριν από έναν χρόνο γνώριζαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ, του 18 ΑΝΩ, του ΑΡΓΩ κ.λπ. και μπορούσαν να επιλέξουν εκείνη που τους ταίριαζε. Σήμερα, με τον κατακερματισμό των θεραπευτικών προγραμμάτων, τη γραφειοκρατική τους αλλοίωση και την κατάργηση των ιστορικών ονομάτων τους που επέβαλε ο ΕΟΠΑΕ, οι άνθρωποι με προβλήματα εξάρτησης και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν καθημερινά τεράστιο πρόβλημα να προσεγγίσουν θεραπευτικές δομές και να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζονται».

Καταλήγει ότι «κάποια στιγμή η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ χρειάζεται να σταματήσει να αναλίσκεται εμμονικά στο πώς θα ισοπεδώσει το παρελθόν και να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα και το μέλλον των υπηρεσιών. Το σποτ είναι προσβλητικό όχι μόνο για όλους ανεξαιρέτως τους οργανισμούς και τα θεραπευτικά προγράμματα από τα οποία προήλθε ο ΕΟΠΑΕ, αλλά και για τους ίδιους τους λήπτες των υπηρεσιών. Θα πρέπει αμέσως να αποσυρθεί».

Σύλλογος Αποφοίτων ΚΕΘΕΑ

«Το πρόσφατο διαφημιστικό σποτ του ΕΟΠΑΕ είναι απαράδεκτο και εκτός πραγματικότητας. Δεν αποτυπώνει τη σύνθετη και απαιτητική πραγματικότητα της απεξάρτησης, υποβαθμίζει τη δημόσια θεραπευτική εμπειρία δεκαετιών και δημιουργεί παραπλανητική εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια», τονίζει ο Σύλλογος Αποφοίτων ΚΕΘΕΑ.

«Η απεικόνιση της εξάρτησης με αφηγηματικούς και τεχνητούς όρους αφήνει να εννοηθεί ότι πριν από τον νέο οργανισμό δεν υπήρχαν επαρκείς επιλογές ή δομές στήριξης. Μια τέτοια προσέγγιση υποβαθμίζει την ιστορία, την εμπειρία και τα αποτελέσματα δεκαετιών δημόσιας θεραπευτικής δουλειάς και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική πολυπλοκότητα της απεξάρτησης. Εργαλειοποιεί τόσο την εξάρτηση όσο και την απεξάρτηση διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα σε σχέση με την ιστορία της απεξάρτησης στην Ελλάδα με τρόπο τρομακτικό και ντροπιαστικό τόσο για τις προσπάθειες χιλιάδων ανθρώπων, θεραπευόμενων, οικογενειών, θεραπευτών, όσο και για μας τους ίδιους. Ως απόφοιτοι των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι η απεξάρτηση δεν είναι προϊόν επικοινωνίας. Είναι μια μακρά διαδικασία που βασίζεται στη σχέση, τη συμμετοχή, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη», καταλήγει ο Σύλλογος Αποφοίτων ΚΕΘΕΑ.