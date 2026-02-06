Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής Τρωτότητας στην Κλιματική Αλλαγή για τον Λιμένα Πατρών

Κλειστό θεματικό εργαστήριο (workshop) με αντικείμενο την Αξιολόγηση Κινδύνου και Τρωτότητας στην Κλιματική Αλλαγή (Climate Risk and Vulnerability Assessment – CRVA) για τον Λιμένα Πατρών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στον Νέο Λιμένα Πατρών.

Το εργαστήριο εντάχθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΟΛΠΑ και εστίασε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων στις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Λιμένας Πατρών αλλά και η πόλη της Πάτρας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, με βάση τεκμηριωμένες επιστημονικές προσεγγίσεις και προτεινόμενες λύσεις.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπερταμείου (Growthfund), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), της εξειδικευμένης εταιρείας λιμενικών μελετών Rogan της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, καθώς και στελέχη και επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι του Οργανισμού.