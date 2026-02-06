Αχαΐα: Τροχαίο με εγκλωβισμό δύο ατόμων στα Σελιανίτικα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην έξοδο προς τα Σελιανίτικα, όταν Ι.Χ. όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν μέσα στο αυτοκίνητο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.