Πάτρα: Αναζητείται ο ιδιοκτήτης σκυλίτσας- Βρέθηκε κοντά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο- ΦΩΤΟ

Είναι κοινωνική και φροντισμένη, χωρίς microchip
Μικρόσωμη σκυλίτσα εντοπίστηκε στη μέση του δρόμου, στην περιοχή κοντά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Το ζώο είναι ιδιαίτερα κοινωνικό και περιποιημένο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για δεσποζόμενο σκύλο που έχει χαθεί.
Σύμφωνα με τον κτηνιατρικό έλεγχο, η σκυλίτσα δεν φέρει microchip, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε οίστρο. Προσωρινά φιλοξενείται από νεαρό ζευγάρι με τα παιδιά του, προκειμένου να προστατευτεί από τον κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος.
Όποιος αναγνωρίζει το ζώο ή γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6980137405.
Νόμος Κατσέλη: «Ψαλίδι» στις μηνιαίες δόσεις των δανείων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
«Βig brother» στα επιδόματα- Ποια βάζει στο στόχαστρο η εφορία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr