Πάτρα: Αναζητείται ο ιδιοκτήτης σκυλίτσας- Βρέθηκε κοντά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο- ΦΩΤΟ

Μικρόσωμη σκυλίτσα εντοπίστηκε στη μέση του δρόμου, στην περιοχή κοντά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Το ζώο είναι ιδιαίτερα κοινωνικό και περιποιημένο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για δεσποζόμενο σκύλο που έχει χαθεί.

Σύμφωνα με τον κτηνιατρικό έλεγχο, η σκυλίτσα δεν φέρει microchip, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε οίστρο. Προσωρινά φιλοξενείται από νεαρό ζευγάρι με τα παιδιά του, προκειμένου να προστατευτεί από τον κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος.

Όποιος αναγνωρίζει το ζώο ή γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6980137405.