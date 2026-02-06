Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Αναζητείται ο ιδιοκτήτης σκυλίτσας- Βρέθηκε κοντά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Αναζητείται ο ιδιοκτήτης σκυλίτσα...

Είναι κοινωνική και φροντισμένη, χωρίς microchip

Μικρόσωμη σκυλίτσα εντοπίστηκε στη μέση του δρόμου, στην περιοχή κοντά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Το ζώο είναι ιδιαίτερα κοινωνικό και περιποιημένο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για δεσποζόμενο σκύλο που έχει χαθεί.

Σύμφωνα με τον κτηνιατρικό έλεγχο, η σκυλίτσα δεν φέρει microchip, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε οίστρο. Προσωρινά φιλοξενείται από νεαρό ζευγάρι με τα παιδιά του, προκειμένου να προστατευτεί από τον κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος.

Όποιος αναγνωρίζει το ζώο ή γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6980137405.

Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σκύλος Παμπελοποννησιακό Στάδιο
Ειδήσεις