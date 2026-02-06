Κατασκοπεία: Στη στρατιωτική δικαιοσύνη ο ανώτερος αξιωματικός - Φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Ο αξιωματικός παρακαλουθούταν από την ΕΥΠ και φέρεται ότι έδινε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στην Κίνα.
Μια σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας ήρθε στο φως χθες, με πρωταγωνιστή ανώτερο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ και φέρεται να διοχέτευε διαβαθμισμένες, άκρως απόρρητες πληροφορίες σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ, και συγκεκριμένα στην Κίνα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές μέσα στο στρατόπεδο όπου υπηρετούσε, ενώ φαίνεται πως είχε πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν νέες τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.
Ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης ο ανώτερος αξιωματικός
Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση κατασκοπίας περνά στην κύρια ανάκριση, πράγμα που σημαίνει ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κρατείται από την αερονομία, αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.
Πληροφορίες της ΕΡΤ έλεγαν χθες το βράδυ ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία δείχνουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό, να συναντάται ακόμη και με ανθρώπους από τη συγκεκριμένη χώρα που κατέληγαν τα στοιχεία, τα οποία έφευγαν από τα χέρια του. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν τους είχε παραδώσει κάποια έγγραφα ή τους είχε μεταφέρει κάποιες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια.
Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματικούς πρόκειται για μία ξεκάθαρη υπόθεση κατασκοπείας, η οποία αντιμετωπίζεται με την ανάλογη βαρύτητα και βεβαίως θα υπάρχει και η δέουσα αυστηρότητα.
Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας
Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα μέσα από την μονάδα του. Πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους σε αυτό το έργο.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους πληροφορίες που αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.
Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει ομολογήσει το παράνομο των πράξεών του.
Με ΝΑΤΟϊκά σχέδια σχετίζονται οι πληροφορίες που θα διέρρεε
Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».
Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια· αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.
Επιπλέον, η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας.
Τέλος, από τις στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί οι αρχές που πρέπει, ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες γνωστοποίησης του περιστατικού στους «τρίτους».
Υπενθυμίζεται ότι στην ψήφιση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου ο Νίκος Δένδιας είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 289, το οποίο αφορά την άρση της ελληνικής ιθαγένειας για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ακόμη και της κατασκοπείας.
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ
«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».
