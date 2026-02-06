Κατασκοπεία: Στη στρατιωτική δικαιοσύνη ο ανώτερος αξιωματικός - Φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Μια σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας ήρθε στο φως χθες, με πρωταγωνιστή ανώτερο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ και φέρεται να διοχέτευε διαβαθμισμένες, άκρως απόρρητες πληροφορίες σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ, και συγκεκριμένα στην Κίνα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές μέσα στο στρατόπεδο όπου υπηρετούσε, ενώ φαίνεται πως είχε πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν νέες τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.

Ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης ο ανώτερος αξιωματικός

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση κατασκοπίας περνά στην κύρια ανάκριση, πράγμα που σημαίνει ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κρατείται από την αερονομία, αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ έλεγαν χθες το βράδυ ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία δείχνουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό, να συναντάται ακόμη και με ανθρώπους από τη συγκεκριμένη χώρα που κατέληγαν τα στοιχεία, τα οποία έφευγαν από τα χέρια του. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν τους είχε παραδώσει κάποια έγγραφα ή τους είχε μεταφέρει κάποιες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματικούς πρόκειται για μία ξεκάθαρη υπόθεση κατασκοπείας, η οποία αντιμετωπίζεται με την ανάλογη βαρύτητα και βεβαίως θα υπάρχει και η δέουσα αυστηρότητα.

Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα μέσα από την μονάδα του. Πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους σε αυτό το έργο.