Πάτρα: «Φουρτούνα» για την κρουαζιέρα μετά το διαχωρισμό με Κατάκολο- Ο Π. Αναστασόπουλος δείχνει τον Δήμο ως υπαίτιο για την αρνητική εξέλιξη

Στα αζήτητα φαίνεται να οδηγείται το σχέδιο ανάπτυξης της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας, καθώς δεν έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το Υπερταμείο αποφάσισε να διαχωρίσει τους διαγωνισμούς για τα λιμάνια της Πάτρας και του Κατακόλου, οι οποίοι αρχικά είχαν προκηρυχθεί ενιαία, στη μορφή «2-σε-1».

Όπως τονίζει στο thebest.gr ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, «υπεύθυνη για την εξέλιξη αυτή είναι η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος, που με τις αρνητικές του δηλώσεις, απομακρύνει το οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή».

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, έχει επανειλημμένα εκφράσει τη διαφωνία του με την παραχώρηση του λιμανιού σε ιδιώτες, σημειώνοντας ότι «δεν δοθεί το φιλέτο της πόλης σε ιδιώτες», ενώ έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως «να ξέρει ο επενδυτής ότι θα έχει όλη την πόλη απέναντί του». Η δημοτική αρχή, όπως είναι γνωστό, επιθυμεί την ένταξη του πρώην λιμένα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα ανάπλασης.

Σημειώνεται ότι το 2024 στο λιμάνι του Κατάκολου έπιασαν 217 κρουαζιερόπλοια με 400.000 επιβάτες και στο λιμάνι της Πάτρας μόλις 24 κρουαζιερόπλοια με 1.500 επιβάτες.

Το Κατάκολο είναι το 7ο λιμάνι της χώρας σε προσεγγίσεις πλοίων κρουαζιέρας και η Πάτρα 40ό. Σύμφωνα με το Υπερταμείο, το λιμάνι του Κατάκολου έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί έως τρία κρουαζιερόπλοια με μήκος άνω των 350 μέτρων ταυτόχρονα.

Παράταση για το Patradise Yacht Marina

Στο μεταξύ, νέα παράταση έως την επόμενη Πέμπτη δόθηκε στον διαγωνισμό για το έργο Patradise Yacht Marina. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει την τοποθέτηση πλωτών προβλητών, καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής νερού, ενέργειας και λοιπών υπηρεσιών, με στόχο τη φιλοξενία σκαφών αναψυχής.