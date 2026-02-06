Πάτρα: Έπεσαν σοβάδες από τον 3ο όροφο στη Ρήγα Φεραίου, μέρα μεσημέρι και με τον κόσμο να περνάει- ΦΩΤΟ

Στο κέντρο της Πάτρας
Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Πάτρας.
Στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου μεταξύ Γεροκωστοπούλου και Πατρέως, σημειώθηκε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι, τρίτου ορόφου, στην καρδιά της πόλης δηλσδή, όπου περνά διαρκώς πολύς κόσμος.
Ευτυωώς, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιαιτέρως πολυσύχναστο σημείο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική
Πάτρα: Αυτές είναι οι περιοχές που δεν θα έχουν νερό την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου
Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 5 ετών και κατ' οίκον έκτιση ποινής σε 72χρονο - Σκότωσε τον γιο του με σκεπάρνι
Πάτρα: Κέντρο detox από την Περιφέρεια για τους χρήστες- Τι λέει η Άννα Μαστοράκου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr