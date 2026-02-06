Πάτρα: Έπεσαν σοβάδες από τον 3ο όροφο στη Ρήγα Φεραίου, μέρα μεσημέρι και με τον κόσμο να περνάει- ΦΩΤΟ

Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Πάτρας.

Στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου μεταξύ Γεροκωστοπούλου και Πατρέως, σημειώθηκε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι, τρίτου ορόφου, στην καρδιά της πόλης δηλσδή, όπου περνά διαρκώς πολύς κόσμος.

Ευτυωώς, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιαιτέρως πολυσύχναστο σημείο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική