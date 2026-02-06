Πλαζ Πάτρας: «Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές»

Έγραφε ο Μάνος Ελευθερίου στην «Σούστα» του: «Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αη Γιάννη αχ πόσα ξέρεις και μου λες».

Βέβαια την Πέμπτη (5/2) δεν γιόρταζαν οι Γιάννηδες και οι Γιάννες, αλλά οι Αγαθές και οι Αγαθούλες. Τούτο πάντως δεν υπήρχε εμπόδια σε κάποια παρέα νέων να ανάψει φωτιά.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ήταν, που αλλού, στην Πλαζ, που μόνο άδεια κι έρημη δεν ήταν.

Η καντίνα ανοιχτή, αρκετοί περιπατητές, 2-3 έτρεχαν (ουδείς κολυμπούσε ευτυχώς), ενδεχόμενα να ήταν και κάνα δυο στα όργανα γυμναστικής και μια παρέα είχε μόλις ανάψει φωτιά στην άμμο, σχεδόν δίπλα στο κύμα. Δεν περιμέναμε να δούμε αν θα ακολουθούσε μπάρμπεκιου ή τραγούδια με κιθάρες.

Απλά μας έκανε εντύπωση το γεγονός, του πόσο σημαντική πλέον είναι η Πλαζ για την αναψυχή των Πατρινών όπως και κάθε άλλος (δυσεύρετος ακόμα) χώρος πρασίνου και περιπάτου.