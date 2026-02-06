Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πλαζ Πάτρας: «Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές»

Πλαζ Πάτρας: «Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές»
Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται

Έγραφε ο Μάνος Ελευθερίου στην «Σούστα» του: «Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αη Γιάννη αχ πόσα ξέρεις και μου λες».

Βέβαια την Πέμπτη (5/2) δεν γιόρταζαν οι Γιάννηδες και οι Γιάννες, αλλά οι Αγαθές και οι Αγαθούλες. Τούτο πάντως δεν υπήρχε εμπόδια σε κάποια παρέα νέων να ανάψει φωτιά.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ήταν, που αλλού, στην Πλαζ, που μόνο άδεια κι έρημη δεν ήταν.

Η καντίνα ανοιχτή, αρκετοί περιπατητές, 2-3 έτρεχαν (ουδείς κολυμπούσε ευτυχώς), ενδεχόμενα να ήταν και κάνα δυο στα όργανα γυμναστικής και μια παρέα είχε μόλις ανάψει φωτιά στην άμμο, σχεδόν δίπλα στο κύμα. Δεν περιμέναμε να δούμε αν θα ακολουθούσε μπάρμπεκιου ή τραγούδια με κιθάρες.

Απλά μας έκανε εντύπωση το γεγονός, του πόσο σημαντική πλέον είναι η Πλαζ για την αναψυχή των Πατρινών όπως και κάθε άλλος (δυσεύρετος ακόμα) χώρος πρασίνου και περιπάτου.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πλάζ Πάτρας Δημοτική Πλαζ Πλαζ Αγυιά Πλαζ ΕΟΤ Άσκηση Τρέξιμο
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03bb\u03ac\u03b6 \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2","\u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03a0\u03bb\u03b1\u03b6","\u03a0\u03bb\u03b1\u03b6 \u0391\u03b3\u03c5\u03b9\u03ac","\u03a0\u03bb\u03b1\u03b6 \u0395\u039f\u03a4","\u0386\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7","\u03a4\u03c1\u03ad\u03be\u03b9\u03bc\u03bf"]
820193
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις