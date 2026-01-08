Ο έντονος κυματισμός στην Πλαζ Πατρών "έβγαλε τη θάλασσα" στο δρόμο - ΒΙΝΤΕΟ

Η ισχυρή καταιγίδα που απο το βράδυ της Τετάρτης βρίσκεται πάνω από την Πάτρα άφησε πίσω της έντονα σημάδια, κινητοποιώντας άμεσα τις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ισχυρή θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα το κύμα να μεταφέρει όγκους από πέτρες και άλλα φερτά υλικά πάνω στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στην περιοχή της Πλαζ, καθιστώντας την κυκλοφορία επικίνδυνη.

Από νωρίς το πρωί, μηχανήματα έργου τόσο του Δήμου όσο και ιδιώτη εργολάβου -ακόμη και με γκρέιντερ- βρέθηκαν στο σημείο, προχωρώντας στον πλήρη καθαρισμό του οδοστρώματος για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Παράλληλα, η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις κλαδιών δέντρων, με τα συνεργεία να επιχειρούν στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της πόλης για την απομάκρυνση σπασμένων τμημάτων δέντρων που εμπόδιζαν τους οδηγούς.

Εξάλλου η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές γειτονιές. Οι εργαζόμενοι του Δήμου δίνουν μάχη με τον χρόνο για να καθαρίσουν τις σχάρες των υπονόμων και τους αύλακες απορροής των υδάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή των βρόχινων νερών και να αποφευχθούν περαιτέρω καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές.