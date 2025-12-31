Ο νέος ΚΟΚ και τα αλκοτέστ προκάλεσαν βουτιά στην κατανάλωση σε νυχτερινά μαγαζιά

Ξημερώματα σε πολύ γνωστή πίστα της Αθήνας μια δεκαμελής παρέα αποχωρεί πληρώνοντας περί τα 1.000 ευρώ για δύο premium φιάλες, μία βότκα των 1,750 ml και ένα τζιν των 750 ml.

Στην πρώτη έχουν μείνει πάνω από τα 2/3 της φιάλης ενώ η δεύτερη είναι σχεδόν γεμάτη και μοιάζει σαν να μην ανοίχτηκε καν, απτό δείγμα του τι συμβαίνει τους τελευταίους μήνες με την κατανάλωση αλκοόλ όχι μόνο στα μπουζούκια αλλά και σε κλαμπ, μπαρ και εστιατόρια.

Για πτώση της τάξης του 20-25% κάνουν λόγο στελέχη της αγοράς σε εταιρίες εισαγωγής αλκοολούχων ποτών παρότι ο κόσμος συνεχίζει να βγαίνει και να γεμίζει τα μαγαζιά.

Τα γεμίζει μεν, χωρίς να πίνει δε, μένοντας συνήθως στο ένα ποτό, ενώ παλιότερα μπορούσε εύκολα να περάσει τα τρία ή τα τέσσερα σε κάποιο μπαρ ή εστιατόριο.

Σαφώς και η μενταλιτέ του Έλληνα σε ό,τι έχει να κάνει με το αλκοόλ δεν άλλαξε, όμως η μεγάλη πτώση στην κατανάλωση ανάγεται σε δύο σοβαρές αιτίες.

Η πρώτη και αυτή που ευθύνεται περισσότερο γι’ αυτή την αλλαγή είναι οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σχεδόν καθημερινά και φυσικά τα Σαββατοκύριακα με αλκοτέστ σε κεντρικές αρτηρίες και δρόμους.

Το σοκ των ελέγχων

Ο νέος ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) έχει ενσωματώσει πλέον πολύ αυστηρές διατάξεις και τσουχτερά πρόστιμα για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι που διαπίστωσαν ουκ ολίγοι Έλληνες.

Οι σκηνές κοντά στα ξημερώματα με αυτοκίνητα παρκαρισμένα, γερανούς έτοιμους να τα παραλάβουν, οδηγούς να οδύρονται και νεαρές κοπέλες να κλαίνε αφού βρέθηκαν πάνω από το όριο, προβλημάτισαν τελικά πολύ κόσμο.

Πλέον αν η περιεκτικότητα αλκοόλ στον οργανισμό ενός οδηγού είναι από 0,25-0,39 ml/l το πρόστιμο είναι 350 ευρώ ενώ αφαιρείται το δίπλωμα για ένα μήνα.

Αν βρεθεί με 0,40-0,54 ml/l θα πληρώσει 700 ευρώ ενώ εκτός από την αφαίρεση διπλώματος για τρεις μήνες, αφαιρούνται και οι πινακίδες του οχήματος.

Τέλος ο άτυχος που θα εντοπιστεί με 0,55 ml/l στον οργανισμό του εκτός από τα 1200 ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει και την αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες, αντιμετωπίζει και ποινική δίωξη με φυλάκιση.

Σε περιπτώσεις υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται, ενώ το δίπλωμα οδήγησης μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και για δέκα χρόνια.

Την «πλήρωσαν» τα σκληρά ποτά

Η δεύτερη αιτία που η κατανάλωση ποτού έχει πέσει αισθητά είναι ότι το αλκοόλ παραμένει ένα από τα ακριβότερα συνοδευτικά σε ένα γεύμα ή στο τραπέζι μιας παρέας σε κάποιο μπαρ.

Ειδικά τα λεγόμενα «σκληρά» ποτά όπως το ουίσκι, το τζιν, η βότκα και η τεκίλα είναι αυτά που πλήρωσαν τη νύφη αφού ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ του 24% σε συνδυασμό με την αύξηση των διεθνών μεταφορικών τα τελευταία χρόνια εκτόξευσαν την τιμή τους.

Σε πολύ γνωστό ρεστοράν του Κολωνακίου, πριν από τέσσερα χρόνια ένα ποτήρι ουίσκι Macallan με παλαιότητα 12 ετών χρεωνόταν 20 ευρώ, ενώ τώρα χρεώνεται 30.

Η πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ έχει χτυπήσει καμπανάκι στον χώρο της εστίασης, όπου οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν σημαντική απώλεια κερδών, ειδικά πέρυσι και φέτος αφού αναγκάστηκαν λόγω φόρων και μεταφορικών να αυξήσουν τις τιμές.

Τα απλά ποτά και τα κοκτέιλ άλλωστε άφηναν πάντα το πιο σημαντικό περιθώριο κέρδους σε μπαρ, trendy εστιατόρια, κλαμπ και φυσικά στα μπουζούκια. Εκεί όπου μέχρι πέρυσι μια παρέα δέκα ατόμων κατανάλωνε άνετα μια φιάλη τριών λίτρων premium βότκας, γνωρίζοντας ότι οι έλεγχοι της Τροχαίας ήταν σαφώς μικρότερης κλίμακας.

Φέτος σχεδόν κανείς δεν παραγγέλνει τέτοια φιάλη σε νυχτερινές πίστες αλλά μικρότερης χωρητικότητας, οι οποίες όμως τελικά δεν καταναλώνονται-ο φόβος φυλάει τα έρημα - και δεν είναι λίγοι οι πελάτες που φεύγοντας από το μαγαζί τις παίρνουν μαζί τους, αφού τις έχουν πληρώσει 250 ή 500 ευρώ.

Αυτοί που θέλουν να πιουν χωρίς φόβο επιλέγουν είτε να κινηθούν με ταξί, είτε με κάποιο φίλο τους, ο οποίος δεν θα πιει επειδή είναι αυτός που οδηγεί ώστε στην επιστροφή να μην υπάρχει θέμα.

Επίσης κάποια νυχτερινά κέντρα επέλεξαν να σερβίρουν φιάλες με περιεκτικότητα 0% σε αλκοόλ, όπως συμβαίνει με τρία τουλάχιστον γνωστά αγγλικά τζιν, η γεύση του οποίου προσομοιάζει αρκετά στο original.

