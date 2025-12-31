Συντάξεις 2026: Ποιους μήνες θα καταβληθούν νωρίτερα τα ποσά των κύριων και των επικουρικών και γιατί

Τα ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Μαρτίου, του Απριλίου και του Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν στους δικαιούχους νωρίτερα από το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά:

Α. Οι συντάξεις Μαρτίου



Οι συντάξεις Μαρτίου θα δοθούν στους δικαιούχους νωρίτερα λόγω του ότι ο μήνας Φεβρουάριος έχει λιγότερες ημέρες από τους υπόλοιπους μήνες του 2026 (δηλαδή 28). Συνεπώς οι συντάξεις θα καταβληθούν σε δύο φάσεις και με τον παρακάτω τρόπο. Αναλυτικά:

–Την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026 εκτιμάται πως θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)

και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

-Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να δοθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]

και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Β. Οι συντάξεις Απριλίου

Οι συντάξεις Απριλίου υπολογίζεται να δοθούν νωρίτερα στους δικαιούχους λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου. Αναλυτικά:

Την Τρίτη, 24 Μαρτίου προβλέπεται να πιστωθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)

και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026 αναμένεται να πληρωθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]

και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Γ. Συντάξεις Νοεμβρίου

Οι συντάξεις Νοεμβρίου εκτιμάται πως θα καταβληθούν νωρίτερα στους δικαιούχους λόγω της 28ης Οκτωβρίου. Αναλυτικά:

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να δοθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)

και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Τρίτη το απόγευμα 27 Οκτωβρίου και όχι Τετάρτη θα πιστωθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]

και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

πηγη enikonomia



