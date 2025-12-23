Έως 15 Ιανουαρίου 2026 οι αιτήσεις για το Επίδομα Παιδιού - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Έως και την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 στις 6μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού.

Οι αιτήσεις για το επίδομα λοιπόν μπορούν να υποβληθούν είτε στοhttps://www.idika.gr/epidomapaidiou/ είτε στοhttps://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημοσιεύθηκε ένας χρήσιμος οδηγός του ΟΠΕΚΑ με ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα παιδιού.Αναλυτικά:

1.Δεν δέχεται το σύστημα επισύναψη δικαιολογητικών. Τι μπορώ να κάνω;

Στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών, το σύστημα προβάλλει ειδική επισήμανση.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν απαιτείται να γίνει επισύναψη δικαιολογητικών.

2.Υπέβαλα την αίτηση Α21 και μου βγάζει επισήμανση ότι δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό;

Ελέγξετε αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1 από τα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται στο Α21 και υποχρεούνται στην υποβολή της ή εφόσον έχουν υποβληθεί, ελέγξετε αν έχουν εκκαθαριστεί από την ΑΑΔΕ.

3.Από την εφαρμογή ζητείται ΑΦΜ παιδιού, ενώ δεν με αφήνει να τον εισάγω και με παραπέμπει στα ΚΕΠ. Τι πρέπει να κάνω;

Για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2007 και μετά δεν ζητείται ο ΑΦΜ. Εντούτοις, για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2006 και πριν, ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικός. Αν αυτός ο ΑΦΜ δεν έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ, τότε οι πολίτες παραπέμπονται σε ΚΕΠ για να ενημερώσουν το μητρώο ΑΜΚΑ με τον αντίστοιχο ΑΦΜ, καθώς δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση του μητρώου ΑΜΚΑ μέσω της αίτησης Α21.

Στη συνέχεια, η αποθηκευμένη αίτηση Α21 πρέπει να ακυρωθεί και να υποβληθεί οριστικά νέα, ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι ο ΑΦΜ του παιδιού έχει ήδη καταχωρηθεί στον ΑΜΚΑ, απλά ακυρώστε την αίτηση Α21 και υποβάλετε οριστικά νέα.

4.Έχω λάβει αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχω λάβει για το επίδομα παιδιού. Πώς μπορώ να επιστρέψω το ποσό που εισέπραξα;

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν στον ΟΠΕΚΑ (Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού GR 78 01710170 0060 1703 0022 477), με πλήρη αναγραφή του ονοματεπωνύμου, του ΑΦΜ σας και του νομού κατοικίας σας.

Αντίγραφο του παραστατικού – καταθετηρίου (σε μορφή pdf), είναι απαραίτητο να σταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ. Τα email της Κεντρικής Yπηρεσίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΑ θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο της εφαρμογής του Α21 https://www.idika.gr/epidomapaidiou/Home/Contact