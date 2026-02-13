Τραγωδία στη Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής πρόσκρουσης

Τη ζωή του έχασε ένας 15χρονος στην Λούτσα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε, μαζί με ακόμα δύο ανήλικους, εξετράπη της πορείας του κι έπεσε πάνω σε ένα δέντρο στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται, το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις 15χρονοι, κινείται με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο στη συνέχεια χτυπά στο αριστερό κράσπεδο και προσκρούει στο δέντρο.

Από τη μοιραία σύγκρουση, έχασε ακαριαία τη ζωή του ο 15χρονος συνοδηγός, ενώ οι δύο ακόμη ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.