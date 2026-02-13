Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 15χρονος, τραυματίες ακόμη δυο ανήλικοι

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα
Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα που είχε σαν αποτέλεσμα ένας 15χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο συνομήλικοί του να τραυματιστούν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 15χρονος, εξετράπη της πορείας του.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.
