Επιδημία οι καταρρεύσεις παλιών κτιρίων στην Πάτρα- Επιδεινώνεται η κατάσταση λόγω βροχών-Κίνδυνος για περαστικούς

Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στην Πάτρα τα περιστατικά κατάρρευσης παλαιών κτιρίων.
Το φαινόμενο δεν έχει τέλος και μοιάζει σχεδόν καθημερινό με τη βροχή των τελευταίων ημερών να συμβάλλει στην υποχώρηση παλαιών κτισμάτων.
Μάλιστα κάποια είναι σε πολυσύχναταστα σημεία και από τύχη δεν έχουν προκληθεί τραυματισμοί.
Τελευταίο συμβάν, αυτό που σημειώθηκε σήμερα στην Ιωνίας και Σμύρνης όπου υποχώρησε μεγάλο τμήμα τοίχου κτιρίου το οποίο βρίσκεται δίπλα σε φαρμακείο.
Το σημείο σημειώνει υψηλή διέλευση περαστικών και από τύχη δεν είχαμε δυσάρεστες συνέπειες.
