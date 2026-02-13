Back to Top
Αγρίνιο: Οδηγούσε μεθυσμένος ενεπλάκη σε τροχαίο και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης μετά από τροχαίο ατύχημα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

