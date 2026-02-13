Πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Ηλεία, υπερχείλισε ο Αλφειός

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Ηλεία, με τον Αλφειό να υπερχειλίζει στα Καλυβάκια και να σπάει τα αναχώματα, καλύπτοντας δρόμους και αγροτικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, o δρόμος Καλυβάκια–Μακρίσια έχει πλημμυρίσει και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τις έντονες βροχοπτώσεις, στην επιβάρυνση της κατάστασης συνέβαλε και η υπερχείλιση του φράγματος του Λάδωνα, αυξάνοντας τον όγκο των υδάτων του ποταμού.

Μεγάλες εκτάσεις βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ αγροτικές καλλιέργειες έχουν υποστεί ζημιές.

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας–Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν τον δρόμο Καλυβάκια–Μακρίσια ούτε τους παραποτάμιους δρόμους, μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Όπως ανέφερε, έχει σημειωθεί και σοβαρή καθίζηση στο ρεύμα ανόδου του δρόμου Κρέστενα–Ανδρίτσαινα, στο ύψος της Πλατιάνας.

«Στην πεδινή έκταση του Αλφειού δεν υπάρχει σημείο οριοθέτησης. Από τον έναν λόφο μέχρι τον άλλον έχει καλύψει τα πάντα το ποτάμι», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές θα αποτιμηθούν όταν υποχωρήσουν τα νερά.