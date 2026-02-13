Ηλεία: 20 στρέμματα θερμοκηπίων ισοπεδώθηκαν στο Μπόρσι

Είκοσι στρέμματα θερμοκηπίων καταστράφηκαν ολοσχερώς, σε σύνολο τριάντα στρεμμάτων ενώ πάνω από εκατό ελιές αποκολλήθηκαν βίαια από το έδαφος εξαιτίας της έντασης του ανέμου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ένας ολόκληρος κόπος ετών μετατράπηκε σε στρεβλωμένο σίδερο και σκισμένο πλαστικό. Στην κοινότητα Μπόρσι του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ισχυρός ανεμοστρόβιλος που πέρασε κατά τη διάρκεια της προχθεσινής έντονης κακοκαιρίας, χτύπησε με σφοδρότητα αγροτική ζώνη, αφήνοντας πίσω του ολοκληρωτική καταστροφή. Είκοσι στρέμματα θερμοκηπίων καταστράφηκαν ολοσχερώς, σε σύνολο τριάντα στρεμμάτων ενώ πάνω από εκατό ελιές αποκολλήθηκαν βίαια από το έδαφος εξαιτίας της έντασης του ανέμου. Ειδικά τα θερμοκήπια, πρόκειται για κατασκευή υψηλών προδιαγραφών, τη μοναδική αυτού του τύπου στην Ηλεία, με σύγχρονη υποδομή για πρώιμη παραγωγή καρπουζιού υπό κάλυψη. Το χτύπημα δεν ήταν απλώς ένα «ακραίο καιρικό φαινόμενο». Ήταν, για τον ιδιοκτήτη, βίαιη διακοπή ζωής.

Ο αγρότης και ιδιοκτήτης της μονάδας, Αλέξης Παναγόπουλος, περιγράφει τη στιγμή με λόγια που δύσκολα βγαίνουν. Είδε τους κόπους του μέσα σε λίγα λεπτά να ξεριζώνονται και από την ελπίδα ήρθε η απελπισία. «Είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Το εισόδημά μου είναι αποκλειστικά από τα θερμοκήπια και την πρώιμη παραγωγή καρπουζιού. Σε πέντε μέρες θα φύτευα τη νέα παραγωγή μου. Η καταστροφή είναι 100%. Από αυτά ζούμε», αναφέρει. Η ζημιά αφορά περίπου 20 στρέμματα, ενώ το σύνολο της εγκατάστασης φτάνει τα 30. Το φαινόμενο έδρασε τοπικά, σε μια ευθεία γραμμή που, όπως φαίνεται, παρέσυρε δέντρα, καλλιέργειες και τις μεταλλικές κατασκευές των θερμοκηπίων. «Φαίνονται σαν να έχει περάσει κάποιος από πάνω τους και να τα έχει πατήσει. Δεν μιλάμε για επιδιόρθωση. Ξεκινάμε από την αρχή. Και εκεί που περιμέναμε εισόδημα, τελικά δεν θα εισπράξουμε τίποτα», επισημαίνει ο κ. Παναγόπουλος. Το κόστος της ζημιάς εκτιμάται σε πάνω από 100.000 ευρώ. Η ασφάλιση τέτοιων εγκαταστάσεων είναι ακριβή ανά στρέμμα, γεγονός που, όπως εξηγεί, τον είχε αποτρέψει από το να μπει στη διαδικασία.

«Αν περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα»

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Νίκος Παναγόπουλος, κάνει λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο. «Τα θερμοκήπια που καταστράφηκαν είναι από τις καλύτερες και ακριβότερες κατασκευές που μπορούν να γίνουν. Δίπλα, ελιές εικοσαετίας ξεριζώθηκαν. Όταν βλέπετε δέντρα κομμένα και ξεριζωμένα έτσι, καταλαβαίνετε τι δύναμη είχε ο άνεμος. Αν περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα. Ήταν ευτύχημα που δεν υπήρχε κάποιος στο χωράφι εκείνη την ώρα». Η αγροτική περιοχή γλίτωσε τα χειρότερα σε ανθρώπινες απώλειες. Σε υλικές, όμως, το πλήγμα είναι βαρύ. Άμεση κινητοποίηση στον άξονα Μπόρσι-Βάρδα

Την ίδια ώρα, ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πτώσεις δέντρων στο οδόστρωμα του δρόμου Μπόρσι-Βάρδα οδήγησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας. Ο μηχανισμός του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης τέθηκε άμεσα σε πλήρη κινητοποίηση. Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, προχώρησαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κορμών και καθαρισμού του δρόμου. Ο δήμαρχος Γιάννης Λέντζας βρέθηκε στο σημείο, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των δημοτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ ευχαρίστησε τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την άμεση ανταπόκριση. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτης Βαγγελάκος, σημείωσε ότι η υπηρεσία βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πεδίο με όλα τα διαθέσιμα μέσα και παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Η κυκλοφορία στον άξονα έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες για καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F4202010316732721%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>