Πάτρα: ΕΔΕ για καταγγελία ξυλοδαρμού 9χρονου μαθητή με αυτισμό σε ειδικό σχολείο

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό βίας σε βάρος 9χρονου μαθητή στο φάσμα του αυτισμού, σε ειδικό δημοτικό σχολείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού, εκπαιδευτικός φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο μέσα στον χώρο του σχολείου, ενώ το παιδί ήταν ανήμπορο να αντιδράσει. Όπως ανέφερε στο MEGA, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο μικρός βρισκόταν στην τάξη, έτρωγε το φαγητό του και έπαιζε με την κούκλα του.

Η μητέρα υποστηρίζει πως η δασκάλα, η οποία δεν ήταν η υπεύθυνη του τμήματος, ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά του παιδιού, το απομάκρυνε προς τη βιβλιοθήκη και του έδωσε τρία δυνατά χαστούκια.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την οικογένεια, συνέβη μπροστά στην ιδιωτική παράλληλη στήριξη που έχουν προσλάβει οι γονείς, η οποία ήταν εκείνη που ενημέρωσε άμεσα τη μητέρα.

Η γιαγιά του παιδιού δήλωσε πως ο μικρός έχει σοκαριστεί, τονίζοντας ότι η οικογένεια τον μεγαλώνει με αγάπη και όχι με βία, ενώ εξέφρασε και παράπονα για τη στάση του σχολείου απέναντι στην παράλληλη στήριξη.

Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί και η καταγγελία ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Όπως ισχυρίζεται η μητέρα, η ίδια εκπαιδευτικός φέρεται να είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά και στο παρελθόν, αναφέροντας πως πέρσι είχε απομονώσει το παιδί και το χτυπούσε «για να το ηρεμήσει».

Οι γονείς έχουν ήδη καταθέσει μήνυση, ενώ από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία τόσο σε βάρος της εκπαιδευτικού όσο και σε βάρος δεύτερης δασκάλας, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα χωρίς να αποτρέψει την πράξη.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και οι περαιτέρω ενέργειες των αρμόδιων αρχών.