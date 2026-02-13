Ιερέας στον Κορυδαλλό έβαλε ρολά σε εκκλησία

Μια διάρρηξη που έγινε πέρυσι σε εκκλησία στον Κορυδαλλό οδήγησε στη λήψη ενός ασυνήθιστου μέτρου: την εγκατάσταση προστατευτικών ρολών στον ναό.

Όπως μετέδωσε το Mega, οι διαρρήκτες κατάφεραν να εισβάλουν στον χώρο, παρότι υπήρχε σύστημα συναγερμού. Συγκεκριμένα, έκοψαν με τροχό την πόρτα και στη συνέχεια τη μεταλλική σιδεριά που την προστάτευε. Αφού μπήκαν στο εσωτερικό, αφαίρεσαν χρυσαφικά και τάματα από εικόνα της Παναγίας.

Με στόχο να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, αποφασίστηκε ως αναγκαίο μέτρο η τοποθέτηση ρολών προστασίας.



«Κλείνουν το βράδυ και ανοίγουν το πρωί»

Ο ιερέας του ναού μίλησε στην τηλεόραση του Mega σχετικά με την ασυνήθιστη απόφαση.

Όπως είπε «αναγκαστήκαμε να βάλουμε ρολά μετά από μία διάρρηξη που είχαμε πέρυσι τον Μάρτιο. Οι ληστές μάλιστα χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν τα προστατευτικά σίδερα του ναού. Μπήκαν μέσα και αφαίρεσαν τάματα από την εικόνα της Παναγίας. Επειδή έχουν ληστέψει και άλλους ναούς στην περιοχή, τόσο στον Κορυδαλλό αλλά και στο Κερατσίνι, κρίναμε πως αυτή είναι η μόνη λύση, αφού ο ναός είχε και συναγερμό όταν έγινε η διάρρηξη».

«Τα ρολά κλείνουν μόνο το βράδυ και ανοίγουν πάλι το πρωί στις 7:00, δε φαίνονται δηλαδή κατά τη διάρκεια της μέρας. Μάθαμε ότι τον περασμένο Μάιο συνέλαβαν έναν 30χρονο που έκλεβε τάματα και χρυσαφικά από ναούς στον Κορυδαλλό, αλλά δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την αστυνομία ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που έκλεψε και τον δικό μας ναό», είπε.