Η κακοκαιρία χτυπά με καταιγίδες και μποφόρ 7 περιοχές

Δυτική και νότια Πελοπόννησος, νησιά του Ιονίου , Κρήτη, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Θράκη θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έως και το πρωί. Στα Δωδεκάνησα, οι καταιγίδες και οι ισχυρές βροχές θα εκδηλώνονται έως και το απόγευμα.

Για σήμερα (13.02.2026) τα φαινόμενα περιορίζονται σε 7 περιοχές, πριν εξασθενήσουν πλήρως. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και έβγαλε πορτοκαλί προειδοποίηση για τα έντονα φαινόμενα που θα συνοδευτούν και από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Σε πλήρη εξέλιξη η επέλαση της κακοκαιρίας που πλήττει με βροχές και καταιγίδες αρκετές περιοχές της χώρας.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Όπως φαίνεται, στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθεί κυρίως η Πελοπόννησος και το βόρειο Αιγαίο και σε «δεύτερη θέση» τα δυτικά και η δυτική Κρήτη.

Στον χάρτη του meteo.gr αποτυπώνεται ο συσσωρευμένος υετός για το διάστημα 05:00 με 08:00 το πρωί της Παρασκευής.

Και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει βροχερός, με ήπιες καταιγίδες να εκδηλώνονται τοπικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά -για την εποχή- επίπεδα, μέχρι και τη Δευτέρα που αναμένεται νέα «βουτιά».

Χιόνια θα εκδηλωθούν κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για 7 περιοχές

Tο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 5/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 11-02-2026 στις 11.30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την τελευταία επικαιροποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

β. στην Κρήτη μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας (νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή)

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

ε. στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

στ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα: μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (από δυτικές διευθύνσεις)

– στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

– στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Ο καιρός σήμερα

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, πρόσκαιρα στη Θράκη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές κυρίως ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου θα είναι ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 και στην περιοχή των Κυθήρων τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρωινές θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς εξασθενούντες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 14.02.2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ θα ενταθούν. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 15.02.2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια πιθανόν να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα ανατολικά, όμως στα δυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 16.02.2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Τρίτη 17.02.2026

Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στα δυτικά και τα κεντρικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων 6 με 7 στα πελάγη 8 με 9 μποφόρ και μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.