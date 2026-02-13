Περιφέρεια: Συντονισμός και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ενόψει των καρναβαλικών εκδηλώσεων 2026

"Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, με αντικείμενο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφαλή συμμετοχή των πολιτών στις επικείμενες καρναβαλικές εκδηλώσεις, με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και η εντατικοποίηση των ελέγχων, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ήδη έχουν διενεργηθεί οι απαραίτητοι υγειονομικοί έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης, δημόσιες τουαλέτες, ξενοδοχειακές μονάδες και μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου.



Παράλληλα, υλοποιείται στοχευμένη καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών και των επισκεπτών, ενόψει της κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ενημερωτικού φυλλαδίου, που εκδόθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμη.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις σε σχολικές μονάδες σχετικά με τους κινδύνους από τη λήψη αλκοόλ σε ανήλικους, ενώ δόθηκαν σαφείς οδηγίες πρόληψης και προστασίας.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας απευθύνει συστάσεις και οδηγίες προς όλους τους πολίτες:



· Να προμηθεύονται ποτά και τρόφιμα αποκλειστικά από νόμιμα και ελεγχόμενα καταστήματα.

· Να ελέγχουν την ειδική ταινία γνησιότητας στα αλκοολούχα ποτά.

· Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ απαγορεύεται και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

· Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών να γίνεται με υπευθυνότητα, αποφεύγοντας ποτά άγνωστης προέλευσης.

· Να εντοπίζουν τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους των εκδηλώσεων.

· Η τήρηση των κανόνων υγιεινής αποτελεί ευθύνη όλων, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.



«Το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί έναν κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό και πολύτιμο γεγονός για την περιοχή μας .Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι καθήκον όλων μας και βασική προϋπόθεση για να απολαύσουμε τη γιορτή με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, στοχεύουμε σε μια εμπειρία καρναβαλιού που συνδυάζει χαρά, πολιτισμό και ασφάλεια για κάθε επισκέπτη και κάτοικο της περιοχής» τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Προϊστάμενοι: της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, Σοφία Συμεωνίδου, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Δημήτριος Δανίκας, του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Αχαΐας, Σπύρος Πανταζής, του Τμήματος Υπηρεσιών Υγείας, Νικόλαος Μπαραμπάτης και του Τμήματος Επαγγελμάτων Υγείας Π.Ε. Αχαΐας, Παναγιώτης Αναστασόπουλος.