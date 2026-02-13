Καλάβρυτα: Βράχια έπεσαν στις γραμμές του Οδοντωτού – Ακυρώνονται δρομολόγια

Προβλήματα αντιμετωπίζει για ακόμα μία φορά η γραμμή του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα, αφού βράχια έκλεισαν και πάλι την γραμμή σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το kalavrytanews.gr, η Hellenic Train ενημέρωσε ότι ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού που περνάνε από το σημείο όπου έπεσε ο βράχος στα Καλάβρυτα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καταργούνται για σήμερα τα δρομολόγια:

1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)

1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)

Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.