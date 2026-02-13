Back to Top
Καιρός: Το Παναχαϊκό στις περιοχές με το περισσότερο ύψος βροχής

Σημαντικά ύψη βροχής το τριήμερο 11-13/02/2026 - Περισσότερα από 200 mm τοπικά στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Κρήτης

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε αρκτετές περιοχές της Ελλάδας το τριήμερο 11-13/02/2026 ως αποτέλεσμα των διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών που επηρέασαν την χώρα μας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τμήματα της δυτικής και νότιας χώρας με έμφαση στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη και τοπικά σε τμήματα του Βόρειου Αιγαίου.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης με το μεγαλύτερο ύψος βροχής να καταγράφεται στο Φαράγγι της Σαμαριάς με 228 mm.


Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των τρίημερων αθροιστικών βροχών από τις 11/02 έως τις 10:45 της Παρασκευής 13/02, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ειδήσεις