Καιρός: Το Παναχαϊκό στις περιοχές με το περισσότερο ύψος βροχής

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε αρκτετές περιοχές της Ελλάδας το τριήμερο 11-13/02/2026 ως αποτέλεσμα των διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών που επηρέασαν την χώρα μας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τμήματα της δυτικής και νότιας χώρας με έμφαση στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη και τοπικά σε τμήματα του Βόρειου Αιγαίου.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης με το μεγαλύτερο ύψος βροχής να καταγράφεται στο Φαράγγι της Σαμαριάς με 228 mm.



Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των τρίημερων αθροιστικών βροχών από τις 11/02 έως τις 10:45 της Παρασκευής 13/02, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής για το ίδιο χρονικό διάστημα.