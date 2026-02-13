Back to Top
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ το πρωί στον Πύργο Ηλείας

Η δόνηση σημειώθηκε στις 09:18 – Επίκεντρο 8 χλμ βορειοδυτικά της πόλης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026 στον Πύργο Ηλείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:18, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 15,9 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

