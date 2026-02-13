Σεισμός 3,5 Ρίχτερ το πρωί στον Πύργο Ηλείας

Η δόνηση σημειώθηκε στις 09:18 – Επίκεντρο 8 χλμ βορειοδυτικά της πόλης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026 στον Πύργο Ηλείας
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:18, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης.
Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 15,9 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr