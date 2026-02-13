Σεισμός 3,5 Ρίχτερ το πρωί στον Πύργο Ηλείας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026 στον Πύργο Ηλείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:18, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 15,9 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.