Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα για κατοχή ναρκωτικών

Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας για κατοχή και συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 34,8 γραμμάρια κάνναβης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δέκα τεμάχια από νάιλον σακούλα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.