Πάτρα: Αντιστροφή ρόλων στις αποκριάτικες στολές- Κλεοπάτρα και Squid Game τα παιδιά- Μπανάνα και υπερήρωες οι μεγάλοι

Μια ενδιαφέρουσα… αντιστροφή ρόλων καταγράφεται φέτος στην αγορά ενοικίασης στολών στην Πάτρα, καθώς τα παιδιά επέλεξαν πιο κλασικές στολές, ενώ οι ενήλικες στράφηκαν σε πιο «παιδικές» και παιχνιδιάρικες επιλογές.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο ιδιοκτήτης καταστήματος ενοικίασης στολών, Νίκος Μενούνος, «το καρναβάλι δεν έχει μεγάλη χρονική διάρκεια και αυτό επηρεάζει την αγορά», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες ο κόσμος έχει αρχίσει και νοικιάζει στολές και είμαστε σχετικά καλά φέτος». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ζήτηση βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με άλλες χρονιές, χωρίς μεγάλες αυξομειώσεις».

Ο κ. Μενούνος σημειώνει ότι για την Τσικνοπέμπτη αλλά και για τις υπόλοιπες καρναβαλικές δραστηριότητες, τα παιδιά είχαν και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο. «Τα κορίτσια ντύθηκαν Κλεοπάτρα, αστυνομικίνες και Γκέισα, ενώ τα αγόρια επέλεξαν κυρίως χαρακτήρες από το Squid Game και το Minecraft», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι και οι ενήλικες έδειξαν ενδιαφέρον για πιο χιουμοριστικές, ευφάνταστες και «παιδικές» επιλογές. «Επέλεξαν στολές όπως, μουστάρδα, Spider-Man, Superman και μπανάνα», τονίζει, προσθέτοντας ότι «φέτος ο κόσμος αγοράζει αρκετά αξεσουάρ, κυρίως λόγω των θεματικών χορών, όπως το πάρτι των 80s, ο Κόκκινος, ο Χρυσός και ο Λευκός Χορός».

Κλείνοντας, σημειώνει ότι «η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική και υπάρχει διάθεση για συμμετοχή», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κίνηση θα συνεχιστεί στους ίδιους ρυθμούς μέχρι την κορύφωση των εκδηλώσεων.