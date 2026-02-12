Πάτρα: Στις φλόγες τριώροφη κατοικία στην Περιβόλα - Κάηκε ολοσχερώς ο δεύτερος όροφος - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - ΒΙΝΤΕΟ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18.42 - Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής η κατάσβεση συνεχίζεται.

Η φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ του 1ου και 2ου ορόφου με τον δεύτερο όροφο να έχει καεί ολοσχερώς.

Στο σημείο μέχρι και αυτή την ώρα επιχειρούν 26 άνδρες της Πυροσβεστικής με 9 οχήματα.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε τριώροφη κατοικία στην περιοχή της Περιβόλας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αριστοτέλους, κοντά στην περιμετρική οδό και την έξοδο Γλαύκου, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα σε όλο το κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σπίτι έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ η φωτιά φέρεται να το έχει καταστρέψει σχεδόν ολοσχερώς.

Το σπίτι ήταν κλειστό και δεν κινδύνευσαν ένοικοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διαμένουν εκτός Ελλάδας.

Επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για την κατάσβεση και τον περιορισμό της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε παρακείμενες κατοικίες.

Στο σημείο βρίσκεται και άνδρες της Αστυνομίας για την εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Αριστοτέλους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.