#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Εισβολή σε σπίτι 60χρονου- Του άρπαξαν την αλυσίδα από τον λαιμό

Πάτρα: Εισβολή σε σπίτι 60χρονου- Του άρ...

Συνελήφθησαν 20χρονος και 13χρονος

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών για την εξιχνίαση ληστείας που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε βάρος 60χρονου άνδρα, μέσα στην οικία του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ένας 20χρονος εισέβαλε στο σπίτι του και, ασκώντας σωματική βία, του αφαίρεσε χρυσή αλυσίδα με σταυρό που φορούσε στον λαιμό του. Ο δράστης διέφυγε άμεσα από το σημείο.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 20χρονο, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε συνεργό έναν 13χρονο, ο οποίος φέρεται να παρέμενε έξω από την οικία, λειτουργώντας υποστηρικτικά.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των δύο νεαρών τη χρυσή αλυσίδα, η οποία κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες συμμετοχής του ανήλικου. 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ληστεία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039b\u03b7\u03c3\u03c4\u03b5\u03af\u03b1"]
820964
Ειδήσεις