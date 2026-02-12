Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα- Παρόντες και οι Αχαιοί

Σε τροχιά νέας κλιμάκωσης περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι παραγωγοί, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προχωρούν σε κάθοδο στο κέντρο της Αθήνας.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου αγρότες από όλη τη χώρα αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα, με το συλλαλητήριο να έχει προγραμματιστεί για τις 16:00. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να παραμείνουν στην πρωτεύουσα έως και το Σάββατο, ενώ απευθύνουν κάλεσμα στήριξης προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματά τους αφορούν συνολικά την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Παρόντες και οι Αχαιοί αγρότες

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και αγρότες από την Αχαΐα. Όπως αναφέρουν, έπειτα από 50 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων στα μπλόκα, τα βασικά αιτήματά τους παραμένουν ανεκπλήρωτα.

Οι αγρότες του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου θα αναχωρήσουν στις 11:00 το πρωί από την Τριταία, ενώ ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» έχει προγραμματίσει αναχώρηση στις 10:00.

Σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για ανεπαρκείς κυβερνητικές δεσμεύσεις, σημειώνοντας ότι οι εξαγγελίες που έγιναν υπό την πίεση των κινητοποιήσεων δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες επιβίωσης των παραγωγών.

Ομόφωνη απόφαση για το συλλαλητήριο

Η απόφαση για την κάθοδο στην Αθήνα ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου στη Νίκαια Λάρισας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 48 μπλόκα και ακόμη τεσσάρων μέσω διαδικτύου. Όπως έγινε γνωστό, και τα 54 μπλόκα συμφώνησαν ομόφωνα στη διοργάνωση του μεγάλου συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, έχει επισημάνει ότι η κινητοποίηση στην Αθήνα αποτελεί συνέχεια των μπλόκων του προηγούμενου διαστήματος, τονίζοντας ότι οι αγρότες διεκδικούν μέτρα που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα και έλεγχο της αγοράς «από το χωράφι στο ράφι».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεταξύ των βασικών αιτημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι η νομοθέτηση της μείωσης της τιμής της κιλοβατώρας, η έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων, ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ, καθώς και η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς.

Από την πλευρά της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο αντιπρόεδρος Σωκράτης Αλειφτήρας έχει δηλώσει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν ικανοποίησαν τα αιτήματα των αγροτών, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για νέα κινητοποίηση στην πρωτεύουσα.