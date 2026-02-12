Ναύπακτος: Ξαφνικός θάνατος 35χρονου αστυνομικού- Πατέρας δύο παιδιών

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ελληνική Αστυνομία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 35χρονου εν ενεργεία αστυνομικού.

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα 12 Ιανουαρίου έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, από παθολογικά αίτια, ο Αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. Ιωάννης Φούντας. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαρύ πένθος στους συναδέλφους του.

Ο εκλιπών υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το ήθος και τον επαγγελματισμό του. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Η κηδεία του θα τελεστεί στη Λυγιά Ναυπάκτου, τόπο καταγωγής του, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αναμένεται να του πουν το τελευταίο «αντίο».